Bernat : « Les deux meilleures équipes d’Europe actuellement »

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions. Deux clubs que connait bien Juan Bernat.

Les supporters du football attendent avec impatience la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG. Après un match aller complètement fou, remporté par le PSG (5-4), beaucoup s’attendent à un aussi beau spectacle sur la pelouse de l’Allianz Arena ce mercredi soir. Juan Bernat, qui a joué pour le Bayern Munich (2014-2018) et le PSG (2018-2025), s’attend à une nouvelle grande soirée entre ses deux anciennes équipes, comme il l’a confié dans une interview accordée au Parisien.

Le match aller

« Je n’ai pas vu beaucoup de matchs comme celui-là… C’était spectaculaire. Peut-être comparable à la remontée de Liverpool contre Milan il y a longtemps, je ne sais pas. C’était un match d’un rythme constant : attaque permanente, pressing haut, course incessante. Les deux équipes avaient un énorme potentiel offensif, avec beaucoup de duels individuels. C’était magnifique à voir, un vrai grand match, l’un des meilleurs que j’ai vus dans ma vie. »

Qui ira en finale ?

« Tout peut arriver. Pour moi, dès le tirage, je l’ai dit : c’était une finale avant la finale. Et après le premier match, je pense ne pas m’être trompé. Si je devais donner un pourcentage… je donnerais un léger avantage au PSG, surtout grâce à son avance. Le Bayern joue à domicile, mais tout est très équilibré : 52-48. C’est très serré. Ce sont les deux meilleures équipes d’Europe actuellement. »

Quel club m’a le plus marqué ?

« Je dirais Paris. Là-bas, j’ai vécu de très belles années, vraiment. Nous avons aussi disputé une finale de Ligue des champions contre le Bayern (en 2020, NDLR) que nous n’avons pas pu gagner (0-1). C’est vrai que j’ai passé quatre ans à Munich et cinq à Paris, et si je devais choisir un endroit, je resterais à Paris, même si à Munich j’ai aussi vécu de très bons moments. »

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Luis Enrique meilleur entraîneur du monde ?

« Oui, je pense que s’il n’est pas le meilleur du monde, il fait sans doute partie des deux ou trois meilleurs. Le PSG vient de gagner la Ligue des champions et de réaliser le triplé, avec une saison spectaculaire et un très beau jeu. »

Nuno Mendes, meilleur latéral gauche du monde ?

« Oui, il l’a montré depuis son arrivée à Paris. Il est arrivé très jeune, et il l’est encore, il a 23 ans. Dès le début, on voyait déjà son niveau : physiquement, c’est un phénomène. Quand il démarre, il est presque impossible à arrêter, il fait la différence et continue de le faire au plus haut niveau. Il est à un très grand niveau, je ne sais pas s’il y a aujourd’hui un autre latéral gauche à son niveau. Je ne pense pas. En tout cas pas beaucoup. Nuno Mendes va continuer à progresser : il est très jeune et c’est un joueur exceptionnel. »





























