Ce soir (20h45), le PSG Handball joue son quart de finale retour d’EHF Champions League, à Coubertin, contre Kiel. Vainqueurs à l’aller (27-31), les Parisiens voudront terminer le travail pour se qualifier pour le Final Four de la compétition.

Le PSG Handball peut se qualifier pour le Final Four de l’EHF Champions League ce soir avec sa manche retour contre les Allemands de Kiel. Lors du quart de finale aller, les Rouge & Bleu s’étaient imposés de quatre buts (27-31). Ce soir, ils voudront terminer le travail pour se qualifier pour la sixième fois à ce stade de la compétition après 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021. Andreas Palicka, le gardien du PSG rappelle la difficulté de s’offrir l’EHF Champions League.

« Il n’y a pas de formule magique pour remporter la Champions League »

« Mettons les choses au clair. S’il y avait une formule magique pour gagner la Ligue des champions, tout le monde l’appliquerait. Non, il n’y en a pas. Il y a juste une recette : tout est une question de travail, d’opportunité et d’un peu de chance, explique le portier dans une interview au Parisien. Ça montre bien la complexité de la tâche. Le plus dur n’est pas de gagner la Ligue des champions mais d’aller au Final Four. Dix équipes ont les moyens d’y aller mais à la fin, il n’y en a que quatre. Il ne faut pas croire que c’est une formalité, que c’est normal même quand on est le PSG. Le Final Four, il se mérite et c’est un exploit d’y aller.«

« Kiel ne lâche jamais »

Andreas Palicka qui s’est penché sur la confrontation de ce soir, et de l’importance de ne pas se croire déjà au Final Four malgré l’avance de quatre buts du PSG sur son adversaire. « Si on part en se disant que la qualification est déjà dans la poche, on va au-devant de graves déceptions. Il faut qu’on commence comme si nous étions à 0-0. On reste sur du 50-50 pour la qualification, rien de plus. On ne doit rien calculer et jouer comme si nous devions impérativement gagner. J’y ai encore aujourd’hui des amis et je peux vous dire que cette équipe vient à Paris très remontée et motivée. C’est dans son ADN : Kiel ne lâche jamais, jamais, jamais et ne s’avoue jamais vaincu.«

