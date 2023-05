Hier, le PSG Handball se déplaçait sur le parquet de Kiel dans le cadre du quart de finale aller de l’EHF Champions League. Et les Parisiens ont pris une belle option pour le Final Four de la compétition.

Après avoir terminé premier de son groupe, le PSG Handball s’était qualifié directement pour les quarts de finale de l’EHF Champions League. Les Parisiens sont tombés sur l’une des meilleures équipes européennes, Kiel. Hier soir, le club de la capitale se déplaçait en Allemagne pour la manche aller de ce quart de finale. Le début de match est serré (2-2, 5e). Mais le PSG va rapidement réussir à prendre l’avantage (2-3, 7e). Les Parisiens vont conserver une avance d’un but pendant une bonne partie de la première mi-temps. Kiel va réussir à égaliser (8-8, 19e). Mais le PSG va réussir à revenir aux vestiaires avec un but d’avance (12-13).

Match retour mercredi soir

En début de seconde période, le PSG va accélérer pour prendre trois buts d’avance (12-15, 32e). Une avance de trois buts qui va rester pendant plusieurs minutes (16-19, 42e). Mais les Allemands ne vont pas abdiquer et égaliser à un quart d’heure de la fin de la rencontre (19-19). Le PSG Handball ne va pas se démobiliser et reprendre rapidement l’avantage. L’avance va revenir à plus 3 (23-26, 52e). Le PSG Handball va finalement s’imposer de quatre buts (27-31). Les Parisiens ont pris une belle option pour la qualification au Final Four de l’EHF Champions League. Ils devront terminer le travail à domicile mercredi prochain.

