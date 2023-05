Neymar rêve d’un retour au FC Barcelone

Vivement critiqué par les supporters du PSG, Neymar Jr envisage sérieusement un départ et aurait une destination privilégiée pour son avenir.

L’aventure entre le PSG et Neymar Jr pourrait prendre fin cet été. Encore sous contrat jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu, le Brésilien de 31 ans envisage sérieusement un départ de la Ville Lumière, notamment après la manifestation de certains supporters devant chez lui le 3 mai dernier. Mais entre son salaire mirobolant et ses pépins physiques réguliers à la cheville, une vente semble à ce jour très complexe. De son côté, Neymar Jr a une destination privilégiée en tête. En effet, comme le rapporte le média Relevo, l’actuel numéro 10 du PSG souhaiterait faire son retour au FC Barcelone, club qu’il a côtoyé entre 2013 et 2017.

🚨 Neymar a confié à ses proches qu’il n’avait plus le cœur à porter le maillot du PSG après les incidents survenus il y’a une dizaine de jours.

Le joueur est désormais prêt à étudier toutes les offres sérieuses pour un départ cet été 🛫🇧🇷



Barcelone ne veut pas d’un retour de Neymar

Lors de son temps libre, l’international auriverde revient régulièrement en Catalogne. Ces dernières heures, il « a été vu avec plusieurs joueurs du Barça ainsi qu’avec des personnes de l’entourage du club. » Le natif de Mogi das Cruzes lance depuis plusieurs semaines quelques messages subliminaux pour savoir si le Barça serait tenté par un retour, rapporte le média espagnol. Cependant, le joueur de 31 ans sait que ce rêve est presque irréalisable, car dans les hautes sphères du club catalan on ne veut pas entendre parler de son nom. Les Azulgrana se concentrent surtout sur le retour de Lionel Messi. « Le Brésilien devra donc chercher ailleurs s’il veut changer d’air » et la tâche ne s’annonce pas facile. Entre ses performances sportives irrégulières, ses blessures à répétition, ses frasques extra-sportives et son salaire, Neymar Jr sera difficilement vendable pour les dirigeants parisiens. « Même si le PSG serait prêt à le récupérer à un prix très abordable, seul Chelsea pourrait être une option un minimum réelle pour l’attaquant. Du moins, pour le moment », conclut Relevo.

