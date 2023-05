Cibois : « Je serai à jamais reconnaissant envers le PSG »

Formé au PSG (2012-2019), Sébastien Cibois n’a jamais eu la chance de jouer en équipe première. Actuellement à Rodez, il ne garde que de bons souvenirs de son passage chez les Rouge & Bleu.

Le PSG possède l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur centre de formation de France. Beaucoup de titis postulent pour s’entraîner avec les professionnels et même apparaître en match mais peu y parviennent. C’est encore plus le cas chez les gardiens, poste particulier puisqu’ils ne sont quasiment jamais remplacés en plein match et que très souvent, le numéro 1 joue 90% des matches et sa doublure est sollicitée pour la Coupe de France. Ces dernières années, seul Alphonse Areola a pu jouer régulièrement au PSG (107 matches). Sébastien Cibois a connu les entraînements avec les pros mais n’a pas pu jouer une seule minute avec l’équipe première en match officiel. Après sept ans chez les Rouge & Bleu, il avait quitté son club formateur libre de tout contrat. Il avait rejoint quelques mois après Brest puis Rodez, où il est depuis 2022. Pour PSG TV, il est revenu sur son intégration au groupe professionnel.

« Avant de prendre part à mon premier entraînement avec les pros, je n’ai pas dormi de la nuit tellement j’étais excité à l’idée de me retrouver parmi tous ces grands joueurs. Une fois sur la pelouse, je n’ai pas eu le temps de gamberger. Les gardiens de but expérimentés comme Kevin Trapp et Alphonse Areola m’ont très bien accueilli. J’ai énormément appris à leurs côtés en écoutant et en appliquant tous leurs nombreux conseils. En travaillant face à des attaquants comme Kylian Mbappé, Neymar Jr, Angel Di Maria et Edinson Cavani, j’ai progressé à une vitesse stratosphérique tellement leur précision est au millimètre. Quand je redescendais jouer avec l’équipe réserve, j’avais l’impression que c’était plus facile car les frappes me paraissaient moins rapides.«

Buffon ? J’ai passé une année extraordinaire en sa compagnie »

Sébastien Cibois est aussi revenu sur le fait d’avoir côtoyé Gianluigi Buffon, légende du football et qui fait partie des meilleurs gardiens de l’histoire, lors de sa dernière saison au PSG.

« Quand j’y repense, c’est quand même dingue pour le titi que j’étais de vivre ça ! Nous avons eu un très bon feeling. J’ai passé une année extraordinaire en sa compagnie. C’est un grand homme, humble, toujours souriant et qui est très accessible. C’est surtout un bosseur acharné. Il m’a appris à mieux gérer mes émotions. Il me répétait sans cesse de rester calme et surtout concentré. J’ai beaucoup observé le travail en salle qu’il réalisait avant les séances d’entraînement. Il faisait preuve de prévention. Il sollicitait souvent les kinés pour prendre soin de son corps car il avait le souci du détail. C’est véritablement une légende vivante. Ce qu’il fait encore à son âge, c’est très fort !«

« Affronter Paris fut délicat car j’avais passé tellement de bons moments »

Lors de son passage à Brest, il avait affronté le PSG lors du huitième de finale de Coupe de France (0-3) le 6 mars 2021. « Affronter Paris fut délicat car j’avais passé tellement de bons moments avec cette équipe… Avant la rencontre, j’ai pu discuter avec les joueurs et des membres du staff. Ça fait toujours bizarre de croiser des anciens partenaires, encore aujourd’hui lorsque j’évolue avec Rodez en Ligue 2. Lors des premières minutes de la rencontre, j’avais l’impression de participer à une opposition à l’entraînement comme par le passé. Et puis très vite, un certain Kylian Mbappé m’a rappelé qu’ils n’étaient pas là pour rigoler. Au coup de sifflet final, il est venu me chambrer amicalement car il m’avait marqué deux buts ! »

« Paris m’a forgé un mental d’acier »

Sébastien Cibois a enfin évoqué la place qu’avait le PSG dans son cœur. « Paris m’a forgé un mental d’acier. Tout n’a pas été simple pour moi ces dernières années, mais j’ai toujours trouvé la force de me relever face à l’adversité. Rien que pour ça, je serai à jamais reconnaissant envers le club. J’y ai quand même passé onze années de ma vie, ce n’est pas rien ! J’y ai tout appris. Je dois tout à Paris. Ce fût un véritable honneur de porter le maillot rouge et bleu. Je souhaite remercier tous les bons formateurs qui m’ont éduqué et surtout fait de moi un véritable compétiteur : Jean-Luc Aubert, Alfred Dossou Yovo et François Rodrigues.«

A voir aussi : Zaïre-Emery : « Jouer pour le PSG c’est une telle fierté »