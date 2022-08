À moins d’un mois de la fermeture du marché des transferts, le PSG est au centre de l’actualité. Après les intronisations de Luis Campos (conseiller football) et Christophe Galtier (entraineur) ainsi que les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches ,de nombreux mouvements sont encore attendus chez les Rouge & Bleu. Entre les joueurs jugés transférables par la direction (Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler et Mauro Icardi) et les trois nouvelles recrues espérées comme annoncé par Christophe Galtier en conférence de presse, les prochains jours s’annoncent mouvementés.

À cette occasion, Canal Supporters vous propose de réaliser votre fin de mercato de rêve du PSG. Quelles recrues souhaitez-vous voir arriver au Paris Saint-Germain (en expliquant votre choix), quels joueurs doivent partir avant la clôture du mercato estival. Partagez également votre XI idéal Parisien en prenant en compte les recrutements et la formation tactique. Les meilleurs d’entre vous seront recontactés par Canal Supporters afin d’être mis en avant sur notre site et nos réseaux sociaux.

Un document google est disponible sous cet article pour ceux qui sont sur desk. Sur mobile, voici les questions proposées.

Pseudo ou Prénom & moyen de vous contacter (Twitter, mail, Instagram…)

Quelles recrues souhaitez-vous voir arriver au PSG ? (expliquez vos choix)

Quels joueurs souhaitez-vous voir partir du PSG ? (expliquez vos choix).

Quelle formation tactique pour le PSG cette année ? (4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-1-2…)

Quel serait votre XI titulaire en prenant en compte votre mercato évoqué plus haut.

Appliquer le modèle suivant :

_ Gardien :

_ Défenseurs :

_ Milieux :

_ Attaquants :

Envoyez vos réponses à l’adresse mail ci-contre : monmercatocs@gmail.com

