Après quasiment un mois et demi de mercato, le PSG va très certainement accélérer son opération dégraissage. Ce qui ne s’annonçait nullement aisé avant le 9 juin dernier. Ainsi, Georginio Wijnaldum devrait prendre la direction de la Roma sous forme de prêt avec option d’achat. Et un autre élément serait également en partance, Idrissa Gueye.

Auteur d’une copie rendue très moyenne la saison dernière, Idrissa Gueye n’entrerait pas vraiment dans les futurs plans de Christophe Galtier, le nouveau coach rouge et bleu. Placé sur la liste des transferts donc, l’international sénégalais n’était, initialement, pas trop chaud à l’idée de plier bagages cet été. Au contraire, l’ancien lillois se voyait bien honorer sa dernière année de contrat, tout en tentant de glaner sa place.

Everton touche au but pour Idrissa Gueye

Mais finalement, Everton s’est immiscé dans ce dossier, et la donne aurait changé du tout au tout. Car oui, Idrissa Gueye serait finalement bien plus enclin à faire son come-back du côté de la Premier League, surtout au sein d’un club qui a su le révéler aux yeux de l’Angleterre. Ainsi, des pourparlers auraient été engagés entre les différentes parties. Une information corroborée ce jour par BBC Sport. Selon cette source, le PSG et Everton seraient aujourd’hui en négociations très avancées. Un hypothétique accord sur les bases d’un transfert sec ne serait donc pas à écarter dans les prochains jours. À la recherche d’expérience pour son milieu de terrain, Frank Lampard aurait bel et bien jeté son dévolu sur le milieu de 32 ans rouge et bleu, confirme BBC Sport.