Hier, après la victoire de la France contre la Pologne (3-1), Kylian Mbappé s’est présenté en conférence de presse après son titre de meilleur joueur du Monde. Il avait expliqué qu’il allait payer l’amende pour ses deux refus de s’exprimer après se deux titres de meilleur joueur du match contre l’Australie et le Danemark. Mais l’attaquant du PSG ne devrait finalement pas la payer.

Kylian Mbappé a une nouvelle fois époustouflé de son talent le huitième de finale de l’Equipe de France contre la Pologne hier après-midi (3-1). Double buteur et passeur décisif, le numéro 7 du PSG a permis à la France de se qualifier en quart de finale de la Coupe du Monde où elle défiera l’Angleterre samedi soir (20 heures, TF1, BeIN Sports 1). Nommé meilleur joueur du match, l’attaquant (23 ans) s’est présenté en conférence de presse pour la première fois de la compétition. Les deux premières fois où il avait reçu ce trophée, il ne s’était pas présenté. La FFF avait alors reçu une amende pour le deuxième refus. En marge de sa prise de parole, il avait expliqué qu’il allait payer lui même l’amende. Mais il ne devrait finalement pas la payer.

Il veut faire parler par ses performance sur le terrain

Selon les informations du Parisien, la Fédération Française de Football (FFF) « n’a reçu qu’une lettre d’avertissement justement de la part de la Fifa. » Le quotidien francilien assure aussi que l’instance du football mondial avait avertis les sélections « qu’il n’y avait pas d’obligation pour l’homme du match de poser aux côtés du trophée Budweiser, consciente que certains footballeurs n’aiment pas spécialement associer leur nom ou leur image à une marque d’alcool. » En ce qui concerne l’attaquant du PSG, il avait un message à faire passer, il ne veut plus passer pour celui qui pose des problèmes, même petit. « Et il ne veut pas laisser l’opinion le penser, ou quelques-uns de ses détracteurs à la FFF, comme Florence Hardouin, la directrice générale, qui a peu goûté sa remise en cause par deux fois de la convention sur le droit à l’image des Bleus. » Las des polémique autour de lui depuis le début de la saison, « il tient absolument à ce que ce Mondial confirme ou rappelle ce qu’il est avant tout : l’un des plus grands joueurs de la planète voire le plus grand. » Il veut faire parler de lui grâce à ses performance sur le terrain et non par l’extra-sportif.