Le Brésil joue son huitième de finale de Coupe du Monde ce soir (20 heures, TF1, BeIN Sports 1) contre la Corée du Sud. Une rencontre qui devrait permettre à Neymar de faire son retour sur les terrains après sa blessure à la cheville contre la Serbie.

Après une phase de poules avec deux victoires (Serbie, Suisse) et une défaite (Cameroun), le Brésil commence la phase finale de la Coupe du Monde avec son huitième de finale contre la Corée du Sud ce soir (20 heures). Pour cette rencontre, Tite – le sélectionneur brésilien – pourrait aligner son équipe quasiment type après avoir fait tourner lors de la rencontre contre les Camerounais. Remplaçant et entré avant l’heure de jeu face aux coéquipiers de Choupo-Moting, Marquinhos devrait retrouver sa place de titulaire en défense centrale au côté de son ancien coéquipier au PSG, Thiago Silva. Ils seront accompagner d’Eder Militao ou Dani Alves et Danilo devant Alisson.

Neymar devrait bien être titulaire

Blessé à la cheville contre la Serbie (2-0), Neymar avait manqué les deux derniers matches de la phase de poules de la Seleçao. Mais depuis deux jours, il est de retour à l’entraînement collectif sans gêne. Hier, lors de la dernière séance avant le match contre la Corée, le numéro 10 du PSG avait participé à l’ensemble des activités de la séance brésilienne, utilisant également utilisé un spray analgésique sur sa cheville afin de soulager la douleur, ainsi qu’un anti-inflammatoire. Selon la presse brésilienne il devrait bien être titulaire au côté de Vinicius JR, Richarlinson et Raphinha en attaque. Le milieu serait composé de Casemiro et Lucas Paqueta.

Le XI probable du Brésil