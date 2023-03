Après une première partie de saison de bonne facture, Christophe Galtier est plus que jamais sur la sellette en raison de trop nombreux mauvais résultats depuis la reprise post-Coupe du monde. Mais son avenir devrait se décider en fin de saison.

L’été dernier, le PSG avait pour ambition de partir sur un nouveau projet mené par le duo Luis Campos – Christophe Galtier. Mais plusieurs mois plus tard et avec un mercato d’été jugé décevant, l’entraîneur du PSG se retrouve dans une position très délicate. Et pour cause, le club parisien a déjà concédé 7 défaites en 2023 et a été éliminé de la Coupe de France et Ligue des champions dès les 8es de finale. Avec 7 points d’avance en Ligue 1 sur son rival l’Olympique de Marseille à dix journées de la fin, le club parisien devra assurer son 11e titre de champion de France. « Ce bilan place Christophe Galtier dans une situation délicate et jette un trouble sur son avenir à Paris, lui qui a signé un contrat de deux ans en juin dernier. » Le technicien français a déjà égalé le nombre de défaites de Mauricio Pochettino la saison dernière alors qu’il reste encore 10 rencontres à disputer avec un calendrier relevé après la trêve internationale.

Le PSG ne veut pas céder à la panique

Mais selon L’Equipe, le futur de Christophe Galtier se décidera à la fin de la saison. « Dans l’entourage des actionnaires parisiens, on dit qu’il ne devrait pas y avoir de décision avant la fin de saison. Une position logique et conforme à leur manière de fonctionner. » Comme à chaque moment de crise, l’état major parisien ne veut pas donner l’impression de céder à la panique. Et changer d’entraîneur un an après le départ de Mauricio Pochettino serait synonyme de désaveu dans le changement de projet mis en place l’été dernier. À sa décharge, l’ancien coach de l’OGC Nice « doit faire face à une hécatombe de blessés. Et il n’est pas non plus aidé par la qualité des recrues de l’été dernier », rapporte L’E.

Après la défaite face au Stade Rennais (0-2) ce dimanche, Christophe Galtier s’est exprimé sur son avenir : « Je suis venu pour un projet de deux ans. Tout le monde spécule sur ce qui va se passer en fin de saison. L’objectif, c’est d’être champion. Cette défaite va-t-elle générer une réflexion chez mes dirigeants ? Peut-être. Mais il faut resituer le contexte : il manquait huit joueurs, à quoi il faut ajouter un changement obligatoire à la pause, puisque Tim Pembélé est sorti sur blessure (…) Il faut analyser les choses beaucoup plus précisément. »