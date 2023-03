PSG / Rennes : les notes des Parisiens dans la presse

Juste avant la trêve internationale, le PSG s’est incliné sur sa pelouse face au Stade Rennais (0-2), dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Et les Rouge & Bleu n’ont montré aucune envie pour espérer avoir un résultat positif devant leur public.

La fin de saison du PSG risque d’être très longue. Eliminé prématurément de la Ligue des champions et Coupe de France, le club parisien possède encore une belle marge en tête du classement (7 unités d’avance) sur son premier poursuivant l’Olympique de Marseille. Mais le titre n’est encore pas acquis à 10 journées de la fin, surtout si les Parisiens continuent de livrer une prestation aussi ridicule que celle de ce dimanche après-midi au Parc des Princes. Sans envie et motivation, le leader du championnat s’est logiquement incliné sur sa pelouse face au Stade Rennais (0-2). Et de trop nombreux Parisiens ont brillé par leur absence de qualité, à commencer par le duo Fabian Ruiz-Vitinha.

Vitinha et Ruiz en dessous de tout

Comme trop souvent depuis le début de saison, les deux recrues estivales n’ont pas été au niveau. L’Espagnol « eu des difficultés à s’extraire du pressing breton comme ses collègues du milieu de terrain, ce qui a sensiblement réduit son influence sur le jeu », rapporte L’Equipe qui lui attribue la note de 3/10. Son coéquipier dans l’entrejeu a reçu la même note de la part du quotidien sportif. « Le jeune Portugais s’est montré un peu plus au fil du match mais globalement sa prestation a été quelconque. Il a semblé avoir du mal à se positionner et a été gêné par les décrochages de Messi. »

Le duo Messi-Mbappé inefficace

Si la défense parisienne a été en grande difficulté, le duo d’attaque Lionel Messi – Kylian Mbappé n’a pas réussi à régler la mire. Le récent champion du Monde a pourtant offert quelques balles de but à son coéquipier, mais sans succès. « Il a eu du déchet, surtout après la pause où son influence aura été limitée », résume Le Parisien qui lui donne la note de 4.5/10. De son côté, le capitaine du PSG (4/10) a fait preuve de maladresse face à un Steve Mandanda des grands soirs. « Il a eu des situations, mais a manqué d’efficacité devant la cage rennaise. Mandanda, très bon, l’a mis en échec à plusieurs reprises (36e, 40e). Il aurait fallu qu’il règle la mire. »