Après Braga il y a quelques mois, le fonds d’investissement QSI souhaite s’agrandir et regarde du côté de la Premier League.

Devenu propriétaire du PSG en 2011, Qatar Sports Investments (QSI) a pour objectif depuis quelques années d’étendre son pouvoir dans le monde du football. Dans cette optique, les investisseurs qataris souhaitent acquérir des parts minoritaires dans certains clubs européens. Après Eupen (Belgique) et plus récemment Braga (Portugal), QSI, présidé par Nasser al-Khelaïfi, désire faire son entrée dans le championnat le plus attractif, la Premier League.

QSI discute avec des clubs de Premier League pour un investissement minoritaire

En effet, comme le rapporte le journaliste de CBS Sports, Ben Jacobs, QSI intensifie ses recherches pour un investissement minoritaire au sein d’une équipe en Premier League et les discussions sont actives, notamment avec Tottenham. « Nasser al-Khelaifi a rencontré le président des Spurs, Daniel Levy, plus tôt cette semaine pour tenir une réunion exploratoire », précise le journaliste via son compte Twitter. Ces discussions ne sont qu’aux prémices et le fonds d’investissement qatari évalue toutes les options et tous les clubs. Cependant, Ben Jacobs précise qu’il n’y a pas eu de discussions avec Liverpool. Après être devenu actionnaire du club de Braga à hauteur de 21,67% en octobre dernier, Qatar Sports Investments désire réaliser un autre investissement minoritaire en Europe. Après cela, QSI veut également s’étendre en dehors du continent européen et le prochaine destination serait l’Amérique du Sud, toujours selon Ben Jacobs. Avec cette méthode, QSI souhaite calquer le modèle du City Football Group, propriétaire de Manchester City, qui possède de nombreux clubs satellites dans le monde (New York City FC, Melbourne City FC, Girona FC, ES Troyes AC ou encore Palerme FC).