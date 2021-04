Pas une grosse sanction pour Neymar après son rouge (RMC)

Expulsé contre Lille pour deux gestes d’humeur, Neymar connaîtra sa sanction demain à l’issue de la commission de discipline de la LFP. Mais selon les informations de RMC, le Brésilien (29 ans) ne devrait pas recevoir une grosse sanction. Le numéro 10 parisien “a été expulsé après deux cartons jaunes et non après un carton rouge ce qui devrait réduire sa sanction“, assure le média sportif. Pour RMC, au vu des images, il est difficile de voir Neymar sanctionné plus de trois matches. Un sursis pourrait même être décidé dans sa sanction. Déjà suspendu en début de saison après son altercation avec Alvaro Gonzalez, Neymar avait du sursis dans sa sanction. Mais il n’est plus éligible à ce sursis puisque ce dernier court sur 10 matches de Ligue 1.