Le PSG prend ses distances dans le dossier Pogba

Lors des prochains jours et semaines, de nombreux changements sont attendus au sein du PSG. Et la grande révolution annoncée a déjà commencé avec la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en 2025, les prochains départs de Leonardo et Mauricio Pochettino ainsi que la future intronisation de Luis Campos au poste de directeur sportif. Mais, les dirigeants parisiens devront également penser à renforcer l’effectif à certains postes pour la saison à venir. Et comme souvent ces dernières années, le secteur du milieu de terrain sera l’un des chantiers de ce mercato estival. Depuis de nombreux jours, deux noms sont régulièrement associés au PSG : Aurélien Tchouaméni et Paul Pogba.

Le PSG en retrait dans le dossier Paul Pogba

Si le PSG doit lutter avec le Real Madrid et Liverpool pour Aurélien Tchouaméni, il y a également de la concurrence dans le dossier Paul Pogba. En effet, le futur ex-joueur de Manchester United arrive en fin de contrat et doit faire un choix pour son avenir. À ce jour, deux clubs bataillent pour s’attacher les services du joueur de 29 ans : la Juventus Turin et le PSG. Souvent annoncés en pôle position pendant de nombreux mois, les Rouge & Bleu se seraient fait dépasser par le club turinois. Et selon les dernières informations de Sky Sport Italia, le PSG se serait désormais mis en retrait dans ce dossier. En effet, le coach de la Juve, Massimiliano Allegri, souhaite avoir des renforts qui possèdent de l’expérience, un bon niveau technique et de la personnalité. Des critères qui correspondent à Paul Pogba aux yeux du technicien italien, qui en fait sa priorité pour le milieu de terrain.

De son côté, le champion du Monde 2018 a décliné les propositions de prolongation de contrat de Manchester United, tandis que « PSG aurait un peu reculé sur le sujet », toujours selon Sky Sport Italia. Le natif de Lagny-sur-Marne serait favorable à un retour en Serie A et dans son ancien club (2012-2016). « Dans l’environnement de la Juventus il y a une confiance modérée sur la possibilité d’un retour de Pogba. » Cette saison, le milieu de terrain a disputé seulement 27 matches pour 1 but et 9 passes décisives avec les Red Devils. Un exercice 2021-2022 gâché par des blessures longue durée au ischio-jambiers et au mollet.

Temps de jeu 2021-2022 de Paul Pogba*

Premier League : 20 matches disputés (1.353 minutes) – 1 but et 9 passes décisives

: 20 matches disputés (1.353 minutes) – 1 but et 9 passes décisives Ligue des champions : 6 matches disputés (347 minutes)

: 6 matches disputés (347 minutes) FA Cup : 1 match disputé (82 minutes) Blessures : Ischio-jambiers (10 novembre au 3 février), mollet (depuis le 19 avril)

: 1 match disputé (82 minutes)

*Source : Transfermarkt