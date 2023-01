Pays de Cassel / PSG : annoncez votre pronostic

Ce lundi (20h45 sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le Pays de Cassel à l’occasion des 16es de finale de Coupe de France. Et pour ce match, Christophe Galtier compte bien aligner une équipe compétitive.

Objectif qualification pour le PSG ce lundi au Stade Bollaert. Opposés au club de Régional 1, l’Union Sportive du Pays de Cassel, les Rouge & Bleu auront à coeur de se qualifier pour la suite de la compétition avec la manière. Pour ce 16e de finale de Coupe de France, Christophe Galtier sera privé de quelques éléments (Gigio Donnarumma, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Marco Verratti et Lionel Messi) mais compte bien aligner un onze de départ compétitif avec notamment les possibles titularisations de Neymar Jr et Kylian Mbappé.

Surtout, le coach parisien veut se servir de cette rencontre pour retrouver des automatismes sur le terrain, après des derniers matches très compliqués dans le jeu. « La meilleure équipe possible sera alignée lundi, je veux retrouver des automatismes, de l’intensité, il n’y a aucune raison, et ce serait même un peu stupide, de faire un certain turn-over », avait notamment déclaré le technicien français en conférence de presse d’avant-match.

Et à quelques heures du coup d’envoi, comment sentez-vous ce match des Parisiens. Partagez votre pronostic dans les commentaires. Lors du dernier match, le PSG s’était incliné sur la pelouse du Stade Rennais (1-0) en Ligue 1. Aucune Csien n’avait trouvé le bon résultat.