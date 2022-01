Pour son retour à la compétition, le PSG affrontera Vannes dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France (ce lundi à 21h10 sur France 3 et Eurosport 2). Si l’objectif principal du club de la capitale sera une qualification pour le prochain tour, les Vannetais, eux, vivront un rêve éveillé à l’image de leur capitaine Sébastien Persico. Fan inconditionnel du PSG depuis son enfance, l’attaquant – qui fêtera ce mercredi ses 35 ans – a évoqué son amour pour les Rouge & Bleu dans un entretien au Parisien.

« Pour tout vous dire : depuis tout petit, je suis supporter de Paris. C’est mon équipe de cœur. J’allais souvent au Parc des Princes. Maintenant, j’y vais un petit peu moins parce qu’on joue des fois en même temps qu’eux et, puis, ce n’est pas non plus la porte à côté ! Quel joueur du PSG l’a fait rêver ? Ah Ronaldinho ! Tous les jours ! Franchement facile. Après, pour un attaquant, j’ai beaucoup aimé Cavani. Mais même si j’ai pas mal de souvenirs de Weah et tout, Ronaldinho, ça reste la crème de la crème. »

Dans cette interview, Sébastien Persico a également donné son point de vue sur l’avenir de Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat en juin. « Alors je vais répondre honnêtement. Quand je voyais qu’il ne prolongeait pas, ça m’agaçait. Mais il faut être lucide : quand on regarde le joueur, ce qu’il est en train de produire en étant à moins d’un an de la fin de son contrat, il est irréprochable. Et puis on peut comprendre qu’il ait des projets, une idée de carrière. Donc tant qu’il est comme ça, c’est lui qui a tout compris. En tout cas, il a reconquis tout le monde très rapidement. »