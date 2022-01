Quel onze du PSG pour affronter Vannes ?

Ce lundi (21h10 sur France 3 et Eurosport 2), le PSG retrouvera la compétition et disputera son premier match de l’année 2022. À cette occasion, le club de la capitale affrontera Vannes – au Stade de la Rabine – à l’occasion des 16es de finale de Coupe de France. Avec seulement deux entraînements collectifs (un seul pour les Sud-Américains), les Rouge & Bleu devront se qualifier pour le prochain tour. Et pour cette rencontre face au club de National 2, Mauricio Pochettino sera privé de nombreux joueurs. En effet, quatre joueurs ont été testé positifs au Covid-19 (Sergio Rico, Juan Bernat, Nathan Bitumazala et Leo Messi), tandis que Danilo Pereira est placé à l’isolement par précaution. De leur côté, Neymar Jr (cheville) et Sergio Ramos (suspension) seront également forfaits. À cela s’ajoutent les absences d’Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye, qui vont disputer la CAN avec leur sélection.

Mais pour cette rencontre, le coach du PSG pourra compter sur quelques cadres à l’image de Presnel Kimpembe, Marco Verratti et surtout Kylian Mbappé. De plus, certains jeunes devraient avoir du temps de jeu comme Xavi Simons ou Eric Junior Dina Ebimbe. D’autres joueurs peu utilisés lors des derniers matches pourront profiter de ce match de Coupe de France pour être titulaires (Thilo Kehrer, Colin Dagba, Ander Herrera).

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Dagba, Kehrer, Kimpembe (c), Nuno Mendes – Herrera, Verratti, Dina-Ebimbe – Wijnaldum, Mbappé, Xavi Simons

