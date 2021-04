Les Parisiennes réalisent l’exploit face à l’OL et filent en demi-finales de l’UWCL

Après une dizaine de jours réservée à la trêve internationale, les Féminines du PSG retrouvaient la compétition ce dimanche après-midi avec une rencontre capitale. Après avoir perdu le quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League (0-1) face à l’OL, les joueuses d’Olivier Echouafni avaient pour objectif de remporter cette rencontre afin de se qualifier pour la suite de la compétition. Pour cette rencontre, l’entraîneur parisien avait mis son équipe-type en place avec un trio offensif Sandy Baltimore, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani.

Après un début de match compliqué, les Parisiennes ont concédé l’ouverture du score par Macario (1-0, 4e). Malgré une entame difficile, les Rouge et Bleu ont repris le contrôle du match et ont enchaîné les occasions avec Däbritz (6e), Diani (11e) et Katoto (15e). Logiquement, les Parisiennes ont fini par égaliser grâce à une magnifique frappe de Geyoro (1-1, 24e). Les Rouge et Bleu sont rentrés aux vestiaires avec ce score de parité. Au retour des vestiaires, les Parisiennes ont poursuivi leur pressing intense et la reprise de Katoto a été captée par Bouhaddi (55e). Le PSG a logiquement réussi à marquer ce deuxième but important quelques minutes plus tard. Sur un centre de Diani, la capitaine lyonnaise, Wendie Renard, a expédié le ballon au fond de ses propres filets (1-2, 61e). Par la suite, les Parisiennes ont poursuivi leur domination et Bachmann a manqué son duel face à Bouhaddi (74e) puis Baltimore a raté de peu le cadre (77e). En fin de match, Endler s’est magnifiquement interposée face à Malard (90e+3). Les Parisiennes ont réalisé l’exploit en venant à bout des tenantes du titre et se qualifient pour les demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League. Elles affronteront Barcelone.

Feuille de match du OL-PSG

Quart de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League | Dimanche 18 avril 2021 à 14 heures au Groupama Stadium (huis clos) | Diffuseurs : RMC Story, RMC Sport 2, beIN Sports 1 | Arbitre : Martincic (CRO). Buts : Macario (4e), Geyoro (24e), Renard c.s.c (61e). Cartons : Morroni (66e), Henri (73e)