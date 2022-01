Bosz : « On va jouer comme une équipe face au PSG »

Lyon reçoit le PSG dimanche soir (20h45, Prime Video) dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. En difficulté en championnat – 13e (6 victoires, 7 nuls, 5 défaites) à 22 points des Rouge & Bleu – le club Rhodanien ne démarre pas son année 2022 en L1 contre un adversaire facile. Peter Bosz – l’entraîneur lyonnais – s’est présenté en conférence de presse à deux jours de ce choc.

« C’est une bonne affiche contre le PSG. C’est le premier match après la trêve, malheureusement devant que 5.000 spectateurs et j’en suis désolé. On espère un bon match mais que 5.000 spectateurs ce n’est pas bien. Les absents au PSG ? Il y a tellement de joueurs, ils vont les remplacer facilement. Je regarde surtout mon équipe. Tous les matches sont importants. Quand on voit les adversaires à venir c’est que le haut du tableau mais on joue tout le monde en 38 matches. C’est vrai que janvier et février ce n’est pas facile.«

L’entraîneur néerlandais qui est aussi revenu sur le match aller remporté par le PSG dans les dernières secondes grâce à un but de Mauro Icardi. « On a très bien joué là-bas. C’était après le match à Glasgow face aux Rangers. On a fait un bon match mais on a perdu des points. On peut dire qu’il n’y avait pas penalty mais à la fin on mène 1-0 puis on perd 2-1. J’espère que l’on a appris des choses mais on a bien joué. J’ai vu une équipe qui a pressé haut, agressive et qui n’avait pas peur avec le ballon.«

Peter Bosz qui n’a enfin pas voulu se concentrer uniquement sur Mbappé. « Il ne faut pas parler d’un joueur. C’est un joueur avec des qualités exceptionnelles mais il y en a beaucoup plus. Sinon ils ne seraient pas à Paris. À l’aller on m’a demandé comment défendre contre Messi, mais on va jouer comme une équipe face au PSG.«