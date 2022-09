Hier soir, Kylian Mbappé a livré une très belle performance avec l’Equipe de France contre l’Autriche (2-0). L’attaquant du PSG a marqué un magnifique but et s’est procuré plusieurs bonnes situations, tout en affichant une bonne entente avec ses coéquipiers de l’attaque, Antoine Griezmann et Olivier Giroud. En zone mixte après la rencontre, il a sorti une phrase qui a beaucoup fait parler. « Je joue différemment. On me demande d’autres choses ici par rapport à mon club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv’ qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l’espace. À Paris, c’est différent, il n’y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c’est différent. » Des propos dont Mbappé n’aurait pas dû parler devant les médias selon Emmanuel Petit.

« À l’heure actuelle, on veut de la sérénité autour du PSG »

« Il y a des messages subliminaux qu’il envoie à chaque fois. Il sait très bien les mots qu’il utilise donc il sait très bien l’impact que cela va avoir. Il s’est très bien à qui c’est destiné, en l’occurrence son entraîneur. On est en Equipe de France, en quoi le PSG vient dans l’Equipe de France. […]Jusqu’à présent il est performant, il claque but sur but, il fait des passes décisives, il s’épanouit. Depuis qu’il est au PSG, il a franchi des étapes à vitesse grand V. Il faut qu’il parle à son entraîneur, pas à la presse, estime le champion du monde 98 dans Rothen s’enflamme. À l’heure actuelle, on veut de la sérénité autour du PSG, sur le terrain mais également dans les coulisses. Depuis le début de saison, j’ai l’impression que c’est quasiment un sans-faute et j’ai l’impression que ce sont toujours les mêmes qui foutent le bordel. […]S’il a quelque chose à dire à son entraîneur, qu’il aille lui dire droit dans les yeux.«