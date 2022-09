Quatre joueurs du PSG annoncés titulaires ce soir

Après la victoire du PSG contre Lyon (0-1) le week-end dernier, une dizaine de joueurs parisiens ont rejoint leurs sélections nationales respectives pour des matches de Ligue des Nations ou amicaux. Après Kylian Mbappé, titulaire et buteur lors de la victoire de la France contre l’Autriche hier soir (2-0), quatre joueurs du club de la capitale devrait jouer ce vendredi soir.

Neymar, Hakimi, Marquinhos, Donnarumma sur le pont

Troisième de son groupe à deux points du leader hongrois, l’Italie affronte l’Angleterre ce soir (20h45). Les Italiens voudront s’imposer pour toujours rêver d’une qualification au Final Four de la Ligue des Nations et condamner son adversaire du soir, dernier du groupe avec deux points. Pour ce remake de la finale de l’Euro, Roberto Mancini devrait le seul joueur du PSG qu’il a à sa disposition, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti ayant dû déclarer forfait en raison d’une blessure au mollet. De son côté, le Brésil affronte le Ghana – au Havre – en match amical (20h30). Malgré sa frayeur à l’entraînement, Neymar est annoncé titulaire tout comme Marquinhos. Enfin, Achraf Hakimi devrait aussi commencer la rencontre amicale entre le Maroc et le Chili (21 heures).