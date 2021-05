Petit : “J’ai le sentiment que Mbappé peut encore donner beaucoup de choses au PSG”

Après l’officialisation de la prolongation de Neymar Jr jusqu’en 2025, le PSG souhaite également prolonger le bail de son autre star : Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022, l’avenir du numéro 7 parisien reste encore flou, à un an de la fin de son contrat. Si le club de la capitale désire à tout prix conserver son champion du Monde 2018, il voudra également récupérer une belle somme d’argent en cas d’échec dans les discussions. Mais pour Emmanuel Petit, la prolongation de Kylian Mbappé est vitale pour le PSG, comme il l’a exprimé sur les ondes de RMC Sport.

“Il est très jeune encore (22 ans, ndlr). J’ai l’impression qu’il n’est pas allé au bout de son histoire avec le PSG. Sincèrement, ça ne peut pas se terminer comme ça. J’ai le sentiment qu’il peut encore donner beaucoup de choses au PSG. Il aura largement le temps de partir au Real Madrid après, parce qu’apparemment c’est un club qui le fait rêver. Dans la dimension que veut prendre le PSG, ils font partie aujourd’hui des plus grands clubs européens“, a déclaré Emmanuel Petit dans l’émission Top of the foot. “Si on suit la politique des plus grands clubs européens, tu te dois d’avoir les meilleurs joueurs dans ton effectif ou alors tu dois avoir dans chaque position des joueurs qui font partie des trois meilleurs à leur poste sur l’échiquier mondial. Le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern, ils ont quasiment la moitié de l’effectif qui fait partie des meilleurs joueurs dans leur position. Le PSG doit se plier à cette exigence. En dehors de la frustration qu’il doit y avoir au sein du PSG, j’ai le sentiment qu’il y a de l’énervement aujourd’hui sur le fait que Mbappé attende et ne donne pas sa réponse. Pour moi oui, ça serait vital pour le PSG parce que dans la politique qu’ils veulent mettre en place depuis des années, ils se doivent d’avoir les meilleurs.”