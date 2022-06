Petit : « Zidane peut mettre tout le monde d’accord au PSG »

C’est la bombe de la journée. Ce vendredi midi, plusieurs médias ont annoncé que Zinedine Zidane et le PSG étaient proches de trouver un accord pour que le champion du monde 98 devienne le nouvel entraîneur des Rouge & Bleu en remplacement de Mauricio Pochettino. Selon nos informations, les discussions se sont accélérées au point où celles-ci sont désormais très avancées entre le coach français et le PSG. Malgré les dires de certains, aucun accord n’a encore été trouvé avec l’ancien meneur de jeu, mais on nous rapporte que les tractations vont dans le bon sens. Un dossier qui a fait la Une de toute la presse européenne. Emmanuel Petit, qui a joué avec Zidane en Equipe de France estime que ce serait une bonne nouvelle s’il arrivait sur le banc parisien.

« Avant d’officialiser sa venue, il faudrait peut-être se charger du dossier Pochettino, car il y a un respect de l’entraîneur déjà en place à avoir. Je pense que c’est une bonne nouvelle, tout le monde a bien identifié les problèmes qu’il y a dans le vestiaire, dans l’autorité, le leadership. Il peut amener son charisme, le fait d’avoir été un immense joueur mais aussi, dans sa jeune carrière d’entraîneur, couronné assez rapidement là où le PSG échoue chaque saison, lance Petit dans Rothen s’enflamme sur RMC. Il peut amener sa compréhension, sa personnalité envers des joueurs qui ont un ego surdimensionné. S’il y a bien quelqu’un qui peut mettre tout le monde d’accord, c’est lui.«