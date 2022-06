[MAJ]Le PSG et Zinedine Zidane proches de trouver un accord

Cet été, le PSG va changer d’entraîneur. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino n’enchaînera pas une deuxième saison pleine sur le banc des Rouge & Bleu. L’entraîneur argentin semble connaître son sort, ce dernier ayant posté plusieurs photos de « ses supers souvenirs » à Paris en tant que joueur et entraîneur sur Instagram, ce qui ressemble un peu à des adieux. Alors que le nom de Christophe Galtier est placé en haut de la liste pour remplacer l’ancien défenseur central, c’est un autre entraîneur français qui pourrait prendre la succession de Pochettino.

Des négociations qui n’ont jamais cessé entre Zidane et le PSG

Selon les informations du Mundo Deportivo, les négociations entre le PSG et Zinedine Zidane, qui aurait débuté au mois de novembre affirme MD, n’auraient jamais cessé entre les deux parties. « Même si Zidane a imposé ses conditions, tout semble indiquer que la situation actuelle est très favorable. S’il n’y a pas de changement de dernière minute, Zidane prendra le banc du PSG« , assure le quotidien sportif catalan. Le journaliste Ramon Fuentes explique que l’arrivée de Zidane chez les champions de France sera bouclée demain. Il doit se rendre au Qatar pour tout régler. Mundo Deportivo explique qu’en rejoignant le PSG, il deviendrait l’entraîneur le mieux payé du monde mais « l‘enjeu économique n’a jamais été un obstacle, puisque l’entraîneur a posé deux objectifs strictement sportifs comme condition pour rejoindre le club« . Le départ de Leonardo et la prolongation de Kylian Mbappé indique MD.

Como contamos en @mundodeportivo mañana se cierra el fichaje de Zidane con el @PSG_inside el técnico francés viaja a Qatar para cerrar todo — Ramón Fuentes (@RamonFuentes74) June 10, 2022

Un accord de principe proche d’être trouvé

[MAJ 11h45] Selon les informations du journaliste de Prime Video – Saber Desfarges – le PSG et Zinedine Zidane sont proches de trouver un accord de principe. Le deal n’est pas encore bouclé comme l’avance Mundo Deportivo. Il reste des détails à discuter mais « les deux positions se sont fortement rapprochées ces dernières heures. » La fin du feuilleton est proche conclut le journaliste sur son compte twitter.

🔴🔵 Zinédine Zidane et le PSG en passe de trouver un accord de principe. Le deal n’est pas bouclé, comme annoncé par @mundodeportivo.

Des détails restent à discuter. Mais les deux positions se sont fortement rapprochées ces dernières heures. La fin du feuilleton est proche.🇶🇦 — Saber Desfarges (@SaberDesfa) June 10, 2022

[Maj 12h08]Selon les informations Europe 1, un accord a été trouvé entre le PSG et Zinedine Zidane pour que ce dernier devienne le nouvel entraîneur du club francilien dès la saison prochaine. De son côté, RMC Sport explique qu’il y a bien des discussions entre Zidane et Paris et qu’un accord est proche. « Contactées par RMC Sport, des sources internes au club ne démentent pas les discussions mais nient toute signature d’un accord avec Zidane. » Les discussions devraient se poursuivre encore plusieurs jours avant une signature définitive du coach français. Le fait que Luis Campos arrive en tant que conseiller sportif et non en directeur sportif « supposerait des responsabilités élargies confiées » au champion du monde 98.