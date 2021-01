La Ligue 1 est plus serrée que d’habitude. Le PSG – leader – compte le même nombre de point que Lille et deux points d’avance sur Lyon. Par exemple, il y a un an, après 21 journées, le PSG avait 10 longueurs d’avance sur l’OM et 15 sur Rennes ; il y a deux ans au même moment, les Parisiens avaient 19 points d’avance sur Lille et 22 sur l’OL. Pour Pierre Ménès, le futur champion de France sera l’équipe la plus régulière même s’il conserve son pronostic, le PSG champion en fin de saison.

“Ce qui va faire la différence pour le titre ? Forcément la régularité. Celui qui remporte un championnat, c’est le plus régulier de tous. Lyon, mis à part l’accroc contre Metz est peut-être dans la meilleure dynamique des trois. Le PSG, évidemment, va être pollué par la Ligue des Champions on l’espère le plus longtemps possible et Lille par l’Europa League, là aussi on l’espère le plus longtemps possible. Ce que je trouve assez intéressant avec les Lillois en ce moment, c’est qu’ils ne jouent pas super bien mais qu’ils gagnent et qu’ils gardent le contact. Et ça, c’est quand même un élément à prendre en compte, décortique Pierre Ménès dans sa chronique Pierrot Face Cam pour les réseaux sociaux du Canal Football Club. Je ne vais pas faire ma girouette. Moi, je pense toujours que le PSG, surtout s’il est moins embêté par les blessures, a une longueur d’avance sur les autres équipes. Mais il faut voir les conséquences de la Ligue des Champions chez les uns et les autres.”