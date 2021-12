Le message optimiste de Pochettino

Si le PSG termine l’année 2021 en tête du championnat avec 13 points d’avance sur son dauphin, l’OGC Nice, et est qualifié pour les 8es de finale de Ligue des champions, le jeu produit par les Rouge & Bleu inquiète fortement. Un an après son arrivée sur le banc, Mauricio Pochettino est vivement critiqué par les supporters et observateurs de football. Mais à l’approche des fêtes de fin d’année, le coach argentin a tenu à apporter un message optimiste, via son compte Instagram, et estime que son équipe peut encore être plus forte après la trêve hivernale.

« Nous avons eu une période intense de matches récemment et nous terminons 2021 à une bonne place et avec une grande conviction que nous pouvons être encore plus forts après cette pause. Je vous souhaite à tous une bonne santé et que vous puissiez profiter de moments avec votre famille et vos proches pendant cette période festive. Joyeux Noël et Bonne Année. »

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino a vécu une année 2021 intense avec un total de 64 matches dirigés pour 42 victoires, 11 nuls et 11 défaites.