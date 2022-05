Hier soir, Kylian Mbappé a mis au suspens sur son avenir en prolongeant son contrat avec le PSG de trois ans, soit jusqu’au 30 juin 2025. Une annonce faite par le président Nasser al-Khelaïfi sur la pelouse du Parc des Princes en marge du large succès contre Metz. Mauricio Pochettino a expliqué avoir appris la nouvelle quelques minutes avant l’officialisation.

« Pour Mbappé, je l’ai su quelques minutes avant la communication officielle. Sa prolongation est très importante pour le club et on est très contents, lance le coach du PSG en conférence de presse dans des propos relayés par l’Equipe. J’ai suivi les négociations depuis mon arrivée, il y a un an et demi, il y a eu différentes phases. On est surtout fiers de son évolution sportive. Quand on est arrivés, c’était un joueur très critiqué en France qui n’arrivait pas toujours à exprimer tout son potentiel, alors je suis très content de sa progression. Sa prolongation, c’est le travail du président et de tout un club et Kylian s’identifie vraiment à la ville.«

L’entraîneur du PSG qui a aussi eu des très jolis mots envers Angel Di Maria, qui disputait son dernier match avec les Rouge & Bleu hier.

« Angel Di Maria est l’un de meilleurs joueurs de l’histoire du club. Il l’a marqué par ses qualités de joueur mais aussi par ses grandes valeurs humaines. Ses adieux sont très émouvants pour lui et sa famille. On a vécu une journée avec énormément d’émotions. Il y a une certaine tristesse quand un joueur comme Angel quitte le club, mais c’est la vie du foot et on est surtout très heureux d’avoir pu partager ces moments avec lui.«

Mauricio Pochettino qui a enfin conclu sur ce 10e titre de champion de France. « Cela marque l’histoire d’obtenir dix titres de champion et de rejoindre Saint-Etienne comme le club qui en a gagné le plus. On a écrit l’histoire d’un club comme le PSG et c’est toujours important de gagner des trophées. On a bien célébré ce titre aujourd’hui.«