Christophe Galtier et les rumeurs qui l’envoient au PSG

Mauricio Pochettino a très certainement dirigé son dernier match sur le banc du PSG hier soir lors de la large victoire des Rouge & Bleu contre Metz (5-0). Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, le technicien argentin ne devrait pas aller au bout de ce dernier. Depuis plusieurs semaines, des noms sont avancés pour le remplacer. Zinedine Zidane, Antonio Conte ou bien encore Thiago Motta.

Christophe Galtier pas au courant d’un intérêt du PSG

Mais ces dernières heures, Christophe Galtier – le coach de Nice – a été associé au banc du PSG. Une information qui surprend le principal intéressé. « Comment ? Répétez. Je n’ai pas bien compris. Vous me l’apprenez. Ce sont des informations. Je suis très surpris de ce que vous me dites. Je ne sais pas quoi vous dire. Pas de réponse par rapport à cela, lance Galtier en conférence de presse dans des propos relayés par Le Parisien. Ce que j’ai vu, c’est Mbappé qui reste et c’est très important pour le championnat et pour la visibilité de la Ligue 1.«