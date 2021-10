Pochettino : « Le Classique, c’est de l’orgueil »

Demain soir (20h45, Prime Video), un gros choc attend le PSG avec le déplacement à Marseille dans le cadre du match de clôture de la 11e journée de Ligue 1. Une rencontre très attendue par les supporters mais également les joueurs des deux équipes. À la veille de ce classico – le premier de la saison – Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Le Classique (PSG TV)

« Bien sûr, ce ne sera pas pareil de jouer dans le Vélodrome avec les fans, c’est pareil pour le Parc des Princes. Nous savons très bien que c’est un match spécial. Vous jouez plus que pour les trois points. Vous le faites aussi pour la fierté et la joie. Je pense que ce sera un match excitant avec deux équipes portées vers l’attaque. Vous devez prendre des risques. »

Le début de saison (PSG TV)

« Dans l’historique d’un club comme le PSG, c’est toujours difficile après la reprise, les vacances, au début d’une nouvelle saison. Les premiers mois sont toujours un peu difficiles. Je pense que l’organisation a été bonne. L’équipe croit dans la façon dont nous jouons. Sans ça, c’est impossible de gagner des matches. Je pense que c’est un mix de tout. Tous les coachs veulent bien jouer, marquer des buts. Pour le PSG, c’est une question de gagner chaque match, pas seulement contre l’OM. Nous allons essayer de le faire.«

La dynamique

« Chaque équipe a une dynamique. Les victoires contre Angers et Leipzig ont été importantes pour nous. Je crois que ce sont des matchs différents, avec une histoire particulière. J’ai vécu aussi ce Classique comme joueur, on sait que ce sera différent.«

La défense à trois

« Oui, en tant qu’entraîneur par exemple à Tottenham, ça a été une alternative. Je l’ai déjà utilisé dans différentes périodes. C’est un système où on doit s’adapter aux qualités, comme tout. Dans le contexte du match contre Leipzig, on pensait que ça pouvait nous apporter quelque chose pour changer la dynamique et c’est pourquoi j’ai fait ce choix.«

Le Classique

« Je crois que chaque Classique a sa propre histoire, ses émotions, à travers la culture du pays, des équipes. Chaque derby est spécial. PSG-OM, c’est plus qu’une histoire de 3 points. Il s’agit d’orgueil, de plein d’émotions. Il est indispensable de gagner. C’est fait pour gagner, pas pour autre chose. Ce serait parfait si on joue bien en plus de la victoire. Nous savons tous au club que c’est un match spécial.«

La présence des supporters et des possibles débordements

« Non, je n’ai pas de crainte. Nous savons que les débordements sont les ennemis du football. J’espère que pour le bien de tous et du football qu’il n’y aura pas de problème. J’espère qu’il y aura la rivalité et l’émotion mais que tout se passera sur le terrain.«

Le PSG invaincu au Vélodrome depuis 10 ans

« Chaque match est spécial, avec son histoire. Nous allons essayer de continuer sur notre chemin, c’est notre objectif principal. Nous ne pensons pas à des choses négatives ou sur l’arrêt d’une potentielle série. La seule idée est d’aller là-bas pour gagner.«

10 buts encaissés en 10 matches de Ligue 1

« Le football est un sport où il faut marquer des buts, et il s’agit aussi d’une question d’équilibre. La préoccupation est de s’améliorer chaque jour. Nous voulons tous concéder moins de buts, ça demande du travail. Il y a des périodes où il est difficile de trouver l’équilibre. On travaille sur la cohésion de groupe pour en avoir plus.«

Icardi

« Icardi est un joueur fort sur le plan mental. Il n’était pas avec nous face à Leipzig mais il était à l’entraînement ce matin et il sera dans le groupe demain. Du président aux joueurs en passant par les joueurs, nous sommes tous là pour l’aider à tout moment. Il va bien, il s’est bien entraîné et il est à disposition du groupe.«

Marseille

« Marseille est une équipe agressive qui joue dans la verticalité. C’est une équipe directe quand elle récupère le ballon. Nous avons analysé l’OM et nous allons essayer d’imposer notre style de jeu. Un écart qui se réduit entre les deux équipes ? C’est très difficile de parler de perceptions et de choses comme ça. Je ne sais pas si c’est de manière générale ou sur des points précis.«

Mauricio Pochettino qui a enfin confirmé le retour de Neymar dans le groupe pour le déplacement à Marseille.