Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le duel entre l’OM et le PSG clôturera la 11e journée de Ligue 1. Même si dix points séparent les deux clubs au classement (avec un match en moins pour Marseille), ce match a toujours une saveur particulière pour les joueurs et supporters. Pour le site officiel du club, le capitaine des Rouge & Bleu – Marquinhos – s’est exprimé sur l’importance de ce match.

« J’essaye de ne pas monter la pression négativement. J’essaye de motiver l’équipe positivement pour que tout le monde sache que c’est un match important. Mais en même temps, il ne faut pas trop stresser non plus. Il faut jouer au foot, il faut s’amuser. Il faut défendre et attaquer ensemble. Ce sont les petits détails qui font la différence sur ce genre de matches », a déclaré Marquinhos à la PSG TV. « Je pense que toute l’équipe sait que s’il y a un match qu’il ne faut pas perdre pendant l’année, c’est celui-là. Je pense que toute l’équipe l’a bien compris et on sera prêt pour ce match. »