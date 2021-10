Javier Pastore confiant pour le PSG avant le Classico

Cet été, Javier Pastore a mis fin à sa douloureuse aventure avec l’AS Roma pour rejoindre Elche en Liga. El Flaco avait rejoint le club romain après sept ans au PSG (2011-2018). L’Argentin est toujours très attaché aux Rouge & Bleu et suit avec attention l’actualité de son ancien club. Et dimanche, il ne marquera pas le premier Classico de la saison. Une rencontre qu’il va suivre avec Dario Benedetto, prêté par l’OM à Elche. Javier Pastore qui est confiant pour le PSG. « Ça se joue ou déjà ? Au Vélodrome. 1-3 pour le PSG, pronostic Pastore dans une interview accordée à Téléfoot en compagnie de Benedetto. Et si on peut le voir ensemble, on le fera évidemment.«

De son côté Dario Benedetto accepte volontiers l’invitation mais ne sait pas si les deux resteront tout le match ensemble. « Je ne sais pas comment cela va se terminer, si ça va bien se terminer ou non. En tout cas, on va le commencer ensemble. Après, si on le terminera ensemble, c’est une autre histoire« , plaisante l’attaquant dans cette séquence qui sera à retrouver en intégralité demain dans Téléfoot.