La Coupe du Monde se poursuit ce lundi avec quatre matches. Le Cameroun et la Serbie ouvrent le bal et devront s’imposer pour espérer rester en vie pour la qualification en huitièmes de finale.

Le Cameroun et la Serbie, battus lors de la première journée respectivement par la Suisse (1-0) et le Brésil (2-0). Les deux équipes sont dos au mur et se doivent de l’emporter pour encore croire en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Pour cette rencontre, Rigobert Song, le sélectionneur des Lions Indomptables a décidé de titulariser l’ancien joueur du PSG, Eric Maxim Choupo-Moting, en pointe de son 4-3-3. Il est même capitaine. André Onana a lui été écarté du groupe avant le match et remplacé par Devis Epassy. Kunde Malong prend la place de Oum Gouet au milieu par rapport au match contre la Suisse. Côté Serbie, Kostic, remplaçant contre le Brésil, est titulaire.

Le début de match est totalement dominé par la Serbie, Aleksandr Mitrovic trouvant rapidement le poteau (10e). Les Serbes ne vont pas réussir à concrétiser leur domination, voyant même le Cameroun prendre l’avantage contre le court du jeu. Sur un corner botté par Pierre Kunde, Nicolas Nkoulou prolonge de la tête au premier poteau. Jean-Charles Castelletto, démarqué, finit à bout portant du pied droit (1-0, 28e). Ce but va réveiller la Serbie qui va retourner le match en deux minutes grâce à des buts de Strahinja Pavlovic (45e+1) et Sergej Milinkovic-Savic (1-2, 45e+3). Rigobert Song va réaliser un changement payant. La Serbie va réussir à marquer un troisième but par l’intermédiaire de Mitrovic après une belle action collective dès les premières minutes de la seconde période (1-3, 53e). À la 55e, il fait entrer Vincent Aboubakar. L’attaquant va marquer un très beau lob, but refusé dans un premier temps puis valider par la VAR (63e). Trois minutes plus tard, ce même Aboukar va offrir un but à Eric Maxim Choupo-Moting. L’ancien du PSG va offrir le point du nul à sa sélection (3-3) et l’espoir d’encore se qualifier pour les huitièmes de finale. Vendredi soir (20 heures), les Camerounais affronteront le Brésil. De leur côté, les Serbes défieront la Suisse et peuvent aussi toujours se qualifier.

Le XI du Cameroun : Epassy – Faï, Castelletto, Nkoulou, Tolo – Zambo Anguissa, Kunde Malong, Hongla – Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi