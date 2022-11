Alors que la Coupe du Monde 2022 bat son plein, le Brésil semble serein sur l’avenir de sa sélection tant elle a d’ores et déjà validé son ticket pour les huitièmes de finale. Cependant, un sujet continue de nourrir les doutes : l’état de santé de Neymar.

A l’occasion de l’entrée en lice du Brésil (victoire 2-0) face à la Serbie, Neymar a été touché à la cheville et a cédé sa place à la 79e minute à Antony. Une blessure qui a écarté le numéro 10 du PSG du groupe de Tite pour la victoire (1-0) face à la Suisse, synonyme de qualification en huitième de finale. Cependant, les Brésiliens devront affronter le Cameroun pour l’ultime match de la phase de groupe de cette Coupe du Monde 2022. Une rencontre pour laquelle Neymar devrait d’ores et déjà être forfait. Les doutes planant autour de sa blessure concerne la suite de la compétition. En effet, il existe deux sons de cloche en provenance du Brésil. Selon TNT Sports Brésil, le meneur de jeu de la Seleçao continue de soigner sa blessure, et aucune date de retour n’est actuellement prévue.

EXCLUSIVO: Danilo pode voltar já nas oitavas, mas Neymar e Alex Sandro seguem tratando a lesão. Voltem logo, craques! 🇧🇷 #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/Ap85yB3eqq — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 30, 2022 Twitter : TNTSportsBR

Un retour en 8e de finale ?

De l’autre côté, le média brésilien Globo affirme que Neymar est remis de sa blessure à la cheville, mais qu’il ne disputera pas la rencontre face au Cameroun. Touché également par une fièvre, la star du PSG poursuit ses soins et devrait être de retour à partir des huitièmes de finale. Le médecin de la Seleçao, Rodrigo Lasmar, s’est exprimé à ce sujet : « La fièvre de Neymar est sous contrôle, et ne gêne pas la récupération pour sa cheville« .