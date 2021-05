Live : Conférence de presse de Pochettino à 14h00

Ce dimanche à 21h (en multiplex sur Canal Plus et en intégralité sur Canal Plus Sport Week-end) le PSG reçoit le Stade de Reims à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1. Deuxième à trois points du LOSC, le club de la capitale devra s’imposer face aux Rémois et espérer dans le même temps une défaite du leader face à l’ASSE. Et à la veille de la réception du Stade de Reims, l’entraîneur du PSG – Mauricio Pochettino – se présentera devant les médias à partir de 14h. Un point presse à suivre ici en live.