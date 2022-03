Guion : « Le PSG domine tous ses adversaires en Ligue 1 »

Les Girondins de Bordeaux vivent une saison 2021-2022 de Ligue 1 très dure. Le club est dernier de Ligue 1 avec quatre victoires, dix nuls et treize défaites. Dimanche après-midi (13 heures, Canal Plus Sport, Prime Video) – dans le cadre de la 28e journée – les Bordelais se déplacent au Parc des Princes pour y affronter le PSG. À deux jours de cette rencontre, David Guion s’est présenté en conférence de presse. Il ne cache pas que cela s’annonce compliqué pour son équipe.

« J’ai vu un PSG qui a dominé le Real 150 minutes sur 180. Il y a eu un tournant à l’heure de jeu sur le match retour, ils ont été déstabilisés. Je vois que le PSG domine tous ses adversaires en Ligue 1, je prépare mes joueurs à affronter ce PSG. Mon rôle est de remobiliser les joueurs, de mettre en place des choses pour que les joueurs soient à nouveau des guerriers. […]On se doit de rester dans l’idée d’avoir de l’ambition. On sait que c’est inévitablement l’Everest du championnat. On se doit de répondre. On va devoir être au plus fort de notre potentiel. On doit avoir du caractère et de l’ambition. »