Le PSG s’est imposé sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi après-midi contre Lens (2-1) dans un match contre une belle équipe lensoise. La victoire était la chose la plus importante ce jour. Au micro de Canal Plus, Mauricio Pochettino est revenu sur cette victoire, le match contre City, et la colère de Leonardo dans les couloirs contre Monsieur Brisard.

La colère de Leonardo

Pochettino “Je ne commente jamais les choses qui concernent mon président ou mon directeur sportif. Je suis l’entraîneur, je ne commente que ce qu’il se passe sur le terrain. J’ai toujours été comme ça depuis le début de ma carrière d’entraîneur. Ce n’est pas mon rôle. C’est au président d’en parler.“

Le match

Pochettino : “Nous avons joué contre une équipe qui joue très bien. J’ai félicité son entraîneur. J’ai beaucoup aimé cette équipe, ce dynamisme dans le jeu, une équipe très bien préparée. J’ai souffert et en même temps j’ai apprécié ce match. Au final, la victoire est méritée. Ce n’est pas une victoire brillante mais méritée contre une équipe qui joue très bien au football.“

City

Pochettino : “Chaque match est différent, chaque compétition est différente. Ce que nous devions faire c’était gagner les trois points aujourd’hui pour continuer à rêver de gagne le titre. Et mardi, nous devons marquer deux buts et ne pas en encaisser un pour pouvoir se qualifier et rejoindre la finale. Ce sera un match différent. Le plus important est de gagner plus que de jouer un beau football. Nous sommes concentrés sur la rencontre de City et la tactique que l’on devra utiliser.“

Mbappé

Pochettino : “Je suis optimiste (sur sa présence contre City, ndlr), je le suis toujours. Nous pensons qu’il sera-là. On verra comme ça évolue demain. On prendra une décision avant le match mais je suis optimiste.“