Fofana : “On a joué avec de la personnalité”

Lens n’a pas démérité ce soir sur la pelouse du Parc des Princes malgré sa défaite contre le PSG dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1 (2-1). Seko Fofana, qui a été très bon au milieu de terrain, a tenu à féliciter ses coéquipiers qui ont mis en danger le PSG à plusieurs reprises. “Énormément de regret parce que je trouve qu’on les a laissés jouer en première mi-temps. On prend un but que l’on aurait pu éviter, assure Fofana sur Canal Plus. Par la suite, on n’a pas lâché, on s’est créé des occasions. Je trouve que l’on n’a pas été ridicule. Au fur et à mesure du match, on a tenté, on a tenté mais malheureusement après ils ont marqué ce deuxième but. On a joué avec de la personnalité, surtout en deuxième période mais on n’a pas eu de chance, de réussite. On a eu plein de problèmes ces dernières semaines (8 cas de Covid, ndlr), on n’était pas tous à 100% mais on a quand même montré une belle image.“