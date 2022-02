Le PSG dévoile son quatrième maillot

Depuis quelques années, le PSG dévoile à cette période de la saison son quatrième maillot. Et ce jeudi 10 février 2022, le club de la capitale a officialisé son quatrième maillot de la saison 2021-2022. Un maillot blanc avec un col à liseré rouge et le logo de la marque Jordan. « Ce maillot blanc, qui sera porté par l’équipe masculine et féminine lors de la seconde partie de la saison, fait référence aux célèbres uniformes de l’équipe mythique de basketball de Chicago et poursuit ainsi la tradition de cette collaboration pionnière qui lie le Paris Saint-Germain et la marque Jordan depuis plus de quatre ans », détaille le PSG dans son communiqué. Ce maillot sera assorti d’un short blanc avec un motif diamant.

Outre cette tunique, le PSG et Jordan Brand proposent une collection complète comprenant une gamme de produits pour enfants, femmes et hommes, dont une Air Jordan 1 Mid. Ce quatrième maillot sera disponible dans les boutiques du PSG et de Nike dès le 10 février et il faudra attendre jusqu’au 15 pour la collection lifestyle.

Image : psg.fr

Image : psg.fr

Image : psg.fr

🆕⚽👕 #PSGxJordan



Le @PSG_inside présente son maillot 𝑓𝑜𝑢𝑟𝑡ℎ pour la saison 2021/2022 réalisé dans le cadre de son partenariat exclusif avec la marque @Jumpman23 💎⬜



🛒▶️ https://t.co/6J7PiUO0ZG pic.twitter.com/xFNOrsQFub — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 10, 2022