Pochettino souhaite retourner en Premier League

Qui sera l’entraîneur du PSG lors de l’exercice 2022-2023 ? Auteur d’une saison décevante avec le club de la capitale, malgré le 10e titre de champion de France glané, Mauricio Pochettino ne va pas poursuivre l’aventure avec les Rouge & Bleu, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023. Mais à moins d’un mois de la reprise de l’entraînement (4 juillet), l’officialisation de son départ se fait toujours attendre. Même si depuis plusieurs jours, deux noms sont associés au PSG (Zinedine Zidane, Christophe Galtier), le technicien argentin est toujours officiellement l’entraîneur des champions de France en titre… mais pense déjà à son avenir.

Il veut revenir en Angleterre

En effet selon les informations du quotidien The Telegraph, Pochettino serait tenté pour revenir en Angleterre et retrouver la Premier League après son départ à venir du PSG. Le coach argentin est resté six saisons en outre-manche avec des expériences à Southampton et à Tottenham (2013-2019). « Poch' » a été longtemps pisté par Manchester United avant que ce ne soit finalement Erik ten Hag qui s’assoit sur le banc mancunien. De même pour les Spurs, qui l’avaient pisté pour un retour l’été dernier mais aussi il y a quelques mois de cela… avant de finalement conserver Antonio Conte. On rappelle que le Paris Saint-Germain devrait annoncer officiellement son départ dans les prochains jours après une saison et demie dans la capitale.