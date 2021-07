Pogba prend la défense de Mbappé : “Il n’y a pas de coupable, on est tous dans le même bateau”

Depuis son pénalty manqué avec l’Equipe de France en 8es de finale de l’Euro face à la Suisse (3-3, 4 t.a.b à 5), Kylian Mbappé est au centre des critiques. Après Didier Deschamps, Paul Pogba a tenu à défendre l’attaquant du PSG suite à son tir au but stoppé par Yann Sommer et son manque de statistiques lors de ce championnat d’Europe, dans un entretien accordé à l’émission espagnole El Chiringuito.

“Quand vous avez de grands joueurs, vous espérez de grandes choses. Tout le monde l’attend, tout le monde attend de le voir marquer cinq buts, être meilleur buteur de l’Euro. Mais il s’est créé des occasions, il a fait son travail, il a tout donné, il a donné son âme sur le terrain. C’est le plus important. C’est un grand joueur. C’est aussi une leçon pour lui, il va grandir et il va revenir. Il n’y a pas de coupable, on est tous dans le même bateau. Le football est comme ça, parfois magnifique, parfois cruel. Il faut l’accepter, réfléchir. On apprend et on reviendra plus forts”, a déclaré Paul Pogba dans des propos rapportés par RMC Sport, avant de botter en touche concernant son avenir (sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2022. “Je l’attendais celle-là. Je viens d’arriver donc, je vais vous dire merci pour tout. Je suis arrivé sur mon lieu de vacances et je dois y aller, tout le monde m’attend!”