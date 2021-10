Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 23 octobre 2021. Les retrouvailles Sampaoli-Messi, le duel entre les deux coaches argentins, Neymar apte pour le Classico, une sécurité renforcée pour OM / PSG et les onze probables.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la relation entre l’actuel entraîneur de l’OM – Jorge Sampaoli – et le joueur du PSG, Lionel Messi. Les deux hommes s’étaient côtoyés pendant plus d’un an en sélection d’Argentine entre 2017 et 2018. Treize mois passés ensemble où la relation a été contrastée et « les sentiments auront tutoyé les deux extrêmes. » Dans un début de relation idyllique entre les deux, Jorge Sampaoli lui vouait « un respect absolu » et résumait son travail à « trouver la meilleure organisation et les dix joueurs les plus aptes à lui permettre de déployer son talent. » Mais la relation entre les deux hommes a pris une autre tournure lors du Mondial 2018, qui « va venir marquer une rupture brutal dans la bromance. » Ses choix tactiques et l’organisation de l’équipe sont notamment remis en cause par l’effectif argentin.

Le quotidien sportif évoque également la disponibilité de Neymar Jr pour ce Classique. Forfait face au RB Leipzig en raison de douleurs aux adducteurs, l’international brésilien a participé normalement à la séance collective ce vendredi et « sa présence dans le groupe est assurée. » Mais reste à savoir s’il aura les capacités physiques pour disputer un match à haute intensité dès le coup d’envoi. Pochettino pourra compter sur les retours d’Ángel Di María et Juan Bernat, absents face au RBL. De son côté, Mauro Icardi s’est entraîné mais il « mais n’a pas vécu une semaine sereine. » Sergio Ramos (travail individuel) et Leandro Paredes (quadriceps) sont absents.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Navas (ou Donnarumma) – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Diallo (ou Mendes) – Herrera (ou Wijnaldum), Verratti, Gueye – Messi, Mbappé, Neymar (ou Di María)

L’Equipe évoque également la sécurité renforcée pour cette rencontre de la 11e journée de Ligue 1. Afin d’éviter des jets de projectiles sur la pelouse, « des filets supplémentaires et amovibles seront déployés quand un joueur du Paris SG tirera un corner. » De plus, près de 1.300 personnes seront mobilisées pour cette rencontre (stadiers, agents de sécurité, hôtesse de l’air…). Avant ce match, « la hantise de l’OM reste un acte isolé d’un supporter phocéen en bas de Ganay ou de Jean Bouin qui aurait été échaudé par un fait de jeu contraire. » On rappelle que les supporters du PSG sont interdits de déplacement pour ce match.

De son côté, Le Parisien évoque le duel entre les deux coaches argentins : Mauricio Pochettino et Jorge Sampaoli. Pour la première fois, les deux coaches s’affronteront en Ligue 1 « dans une opposition de styles et de personnalités. » D’abord le style de jeu, comme le rapporte le journaliste, Vicente Muglia. « Sampaoli a longtemps utilisé le ‘3-3-1-3’ de son mentor (Marcelo Bielsa) comme système. Avec le temps, il a un peu évolué, ajoutant une part de Guardiola dans son jeu pour obtenir plus de contrôle, s’éviter des rencontres folles. Quant à Pochettino, je dirais que s’il applique certains principes de Bielsa, il est moins fondamentaliste et plus pragmatique. On le voit à Tottenham ou au PSG, il sait s’adapter aux adversaires » Autre différence entre les deux hommes, la gestion d’un vestiaire cinq étoiles. L’entraîneur parisien est « plus facile avec les stars » au contraire de Sampaoli, qui a connu des difficultés dans ce domaine. Enfin, Mauricio Pochettino se distingue en étant « moins agité » sur le banc de touche et « moins pétillant » en conférence de presse.

Le quotidien francilien confirme également que Neymar Jr « paraît apte pour le déplacement du PSG ce dimanche à Marseille. » Pochettino donnera plus d’informations lors de sa conférence de presse de cet après-midi. Concernant le schéma de jeu, l’entraîneur parisien envisage de « reconduire le système mis en place à Rennes, à savoir un 4-2-3-1 avec un quatuor offensif Di María-Messi-Neymar-Mbappé. »