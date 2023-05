Le PSG vit une saison 2022-2023 marquée par de nombreuses polémiques. Et le club parisien doit changer de stratégie en s’appuyant plus sur son centre de formation selon David Ginola.

De grands changements sont attendus au PSG dans les mois à venir. Si le club parisien est en bonne posture pour obtenir le 11e titre de champion de France de son histoire, la saison dans son ensemble a été un véritable échec au niveau sportif et pour l’image du club. Et le board parisien doit revoir sa politique selon David Ginola. Présent lors de la cérémonie des Laureus Awards à Paris, l’ancien Parisien estime que les Rouge & Bleu doivent axer leur politique sur le centre de formation, dans des propos rapportés par RMC Sport.

« C’est la véritable réussite pour un club de football »

« Quand on prend le problème à l’envers, quand on ne définit pas une stratégie et quelque chose de bien précis avec des logiques… Il ne faut pas juste dire ‘il faut gagner ça’, derrière il doit y avoir une logique, une stratégie, un plan et des choses vraiment concrètes. Je pense que ça n’a pas été le cas. Acheter des joueurs très chers n’est pas forcément la solution. Ça peut l’être à l’instant T avec une ou deux stars, mais autour de ça il faut construire un club et des valeurs en faisant sortir des joueurs de l’académie et faire en sorte que des joueurs qui arrivent à 13 ans puissent jouer un jour dans l’équipe première. Qu’on n’en ait pas un ou deux, mais cinq ou six. Là, c’est la véritable réussite pour un club de football. Là, si j’étais dans mon club je me dirais que j’ai réussi, pas parce que j’ai fait venir des stars mais parce que j’ai fait sortir des joueurs du centre de formation qui jouent aujourd’hui et font le bonheur de l’équipe première et de tous les supporters avec des valeurs de club. Je pense qu’il y a des exemples dans la vie, le Barça en fait partie, le Bayern et le Real aussi. On construit quelque chose sur une base solide. Quand on éduque des enfants et qui grandissent au fil des années avec cette mentalité, on la retrouve dans l’équipe première dans les paroles et les attitudes. Et puis, il y a cette appartenance. L’amour du logo et du maillot prend une valeur qui est complètement différente. Donc oui, je pense qu’il n’y a pas mal de chose à changer. »

