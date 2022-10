Avant son match de Ligue des champions face à la Juventus Turin, déterminant pour la 1er place du groupe, le PSG s’est imposé dans un match spectaculaire face à Troyes (4-3). Malgré la défaite, le coach de l’Estac, Bruno Irles, a apprécié l’état d’esprit de ses joueurs.

À l’image du face au Maccabi Haïfa (7-2) en milieu de semaine, le PSG a montré de belles qualités offensives face à Troyes, avec un duo Messi-Neymar en très grande forme, mais reste très fébrile en défense. Lors des deux derniers matches, les Rouge & Bleu ont certes marqué onze buts mais en ont encaissé cinq, dont trois sur des coups de pied arrêtés. Et ce samedi, les Troyens ont profité des largesses défensives et du manque d’agressivité des Parisiens pour marquer à trois reprises.

« Nos joueurs ont eu du cran »

En conférence de presse d’après-match, le coach de l’Estac – Bruno Irles – a salué la mentalité de ses joueurs malgré la défaite au Parc des Princes, dans des propos rapportés par L’Equipe. « Quand on est coach, on vient chercher des points. Je suis content du spectacle, mais à la fin c’est zéro point. Il faut capitaliser sur ce qu’on a bien fait. Nos joueurs ont eu du cran. Quand vous jouez le PSG, il y a beaucoup de qualité en face. Forcément, on a plus défendu qu’attaquer. Ce que j’ai demandé, c’est du cran. On marque deux des trois buts sur ce qu’on avait travaillé. On en encaisse aussi sur ce qu’on avait travaillé (…) Quand il y a en face une telle complicité, même quand on travaille, on subit par moments. Je suis fier du cran affiché par les joueurs. Cela n’a pas toujours fonctionné, mais ça nous a permis de sortir des ballons. L’objectif était de faire douter le PSG, on n’est que l’Estac, alors que le PSG joue la Ligue des champions la semaine prochaine (contre la Juventus, mercredi). Il faut relativiser (les carences du PSG), avant nous, ils n’avaient encaissé que cinq buts (en 12 matches de L1)… Le PSG est la meilleure défense de Ligue 1 sur coups de pied arrêtés. »

Plus tôt, au micro de Prime Video, Bruno Irles a affirmé qu’il voulait profiter du déséquilibre au PSG et du calendrier pour faire douter le leader du championnat : « On voulait les faire douter. On sait que ça tombait entre deux matches de C1 et plusieurs de leurs joueurs ont des échéances importantes. On voulait montrer qu’on est capables de rivaliser et leur poser des problèmes. On a des carences défensives. On travaille beaucoup sur cet équilibre, et on a su profiter du déséquilibre chez eux. On a été dangereux sur ces phases de transition. Ça n’a pas suffi ce soir et on n’avance pas. Ça vous a plu, mais nous on repart avec zéro point. »