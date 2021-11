Avec un nouveau succès, une fois encore dans une certaine difficulté, sur la pelouse de Saint-Etienne, le PSG continue sa marche en avant et conserve ses onze unités d’avance sur le Stade Rennais. Malgré ce, une bien mauvaise nouvelle est venue assombrir cette victoire : sorti sur civière, Neymar Jr souffre de la cheville et pourrait être absent pendant plus d’un mois au minimum.

Une situation et une nouvelle blessure qui exaspèrent profondément Daniel Riolo comme celui-ci l’a exposé sur les ondes de RMC : « Tout me gave dans ce club, tout est insupportable. La durée des blessures, la façon dont ils se préparent, la façon dont ça joue, tout est plus long au PSG qu’ailleurs… Oui, il n’y a pas de bienveillance de ma part parce que tout cela me fatigue profondément. Après, ce que j’aimerais, c’est que Neymar soit tout le temps présent, et c’est la même chose pour Verratti. Les deux seuls joueurs qui sont irréprochables depuis qu’ils sont au PSG, c’est Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Eux doivent débuter tous les matches. Je ne parle pas de Marquinhos parce que, lui, c’est taulier absolu. «