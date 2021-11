Ce dimanche, à l’image de la section football, le PSG Handball était sur le pont lors de la 11e journée de Liqui Moly Starligue. Opposés à Limoges, les joueurs de Raul Gonzalez ont validé un 11e succès de rang avec un score serré de 30-33. Au sortir de ce succès, Elohim Prandi a été interrogé par PSG TV. L’occasion pour l’arrière gauche de reconnaître la valeur des joueurs de limoges et d’évoquer également le prochain choc d’EHF Champions League contre Kielce.

« Ils ont fait un bon match, ça n’a pas été facile. Ils nous ont mis 30 buts et il n’y a pas beaucoup d’équipe qui arrive à nous marquer 30 buts. C’était serré. Ça a été un super match à jouer, des deux côtés et pour le public. On a essayé de ne pas se disperser sur des faits de jeu ou autre. Le championnat est super dense, super rude. Chaque match est compliqué. On doit, à chaque fois, se remettre en question et aller chercher le meilleur de nous-même. Le match face à Kielce ? On sera chez nous. Ici, c’est très compliqué de nous prendre, on le sait. Là -bas ils avaient leur public, ils étaient dans leur chaudron. Là, on sera dans le nôtre. On va être surmotiver pour aller chercher cette victoire. »