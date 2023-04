Arrivé sur le banc du PSG l’été dernier, Christophe Galtier ne devrait plus être l’entraîneur des Rouge & Bleu à l’issue de la saison. Pour Jérôme Rothen, le comportement récent du coach parisien prouve qu’il n’est plus l’homme de la situation.

Après des débuts idylliques, Christophe Galtier a vite perdu du crédit aux yeux de ses dirigeants et des supporters du PSG. Depuis plusieurs mois, son équipe affiche un jeu indigne de son talent et de son statut, a été éliminé en huitièmes de finale de Coupe de France contre l’ennemi juré, également à ce stade en Ligue des Champions et ne compte que six points d’avance sur Lens en tête de la Ligue 1. Avec les mauvais résultats en 2023 (8 défaites en 19 matches), son avenir s’inscrit en pointillés. Il ne devrait plus être l’entraîneur du PSG à l’issue de la saison. Pour Jérôme Rothen, l’ancien coach lillois, avec son récent comportement, a montré qu’il n’était plus l’homme de la situation.

« Plein de signes qui montrent qu’il n’arrive plus à prendre le dessus »

« C’est compliqué d’imaginer qu’il puisse continuer à supporter cette pression la saison prochaine. Il y a plein de signes qui montrent qu’il n’arrive plus à prendre le dessus. Le premier, c’est le plan de jeu, c’est le plus important. C’est ce qu’il avait dit avec Campos en début d’année où il devait faire évoluer des choses comme jouer à trois derrière, ce qu’il a fait pendant une bonne partie du début de saison. On avait l’impression de découvrir des choses qu’on n’avait pas pu voir avec les entraîneurs qui se sont multipliés ces dernières années. Tactiquement, je trouve qu’il s’est un peu perdu en revenant avec la défense à quatre puis à trois, souligne l’ancien du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. C’est très compliqué de voir quelle issue il voulait mettre en place avec ses joueurs.«

« Sa communication d’avant et d’après-match est bancale »

Jérôme Rothen qui pointe aussi du doigt la communication de Christophe Galtier, qui a changé entre le début de son aventure au PSG et maintenant.

« Sa communication d’avant et d’après-match est bancale. En début de saison il avait de bonnes analyses mais c’est très facile d’analyser les choses quand tu gagnes, même avec de la réussite comme c’était le cas jusqu’à la Coupe du monde. On ne pouvait que se taire. Sauf que là, il ne gagne plus. […]Là, le pompon, c’est de passer du temps à parler de cette banderole. Pour moi, ça veut dire qu’il n’a plus les clés du camion. C’est trop difficile pour lui de continuer comme ça. »