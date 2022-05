Pierre Bouby regrette l’absence d’hommage pour Di Maria

Si le mercato du PSG risque encore une fois de faire parler bon nombre d’observateurs du football à travers le monde, le club du capitale est, cet été, très attendu du côté des départs. Et dans ce sens, un dossier fait parler depuis quelques jours plus que les autres, celui d’Angel Di Maria. L’international argentin arrive en fin de contrat avec le PSG, et devait, sauf retournement de situation, quitter la capitale. Cependant, la manière dont ce départ se fera fait beaucoup parler. En effet, avec ce conflit ouvert entre la direction du club et les supporters, le board parisien a été dissuadé d’organiser un hommage à El Fideo selon les informations d’RMC Sport. Ce samedi face à Metz (21h sur Prime Video), Angel Di Maria disputera son dernier match avec le maillot Rouge & Bleu, qui plus est au Parc des Princes.

Sur le plateau de L’Equipe de Greg, le consultant Pierre Bouby a regretté le potentielle absence d’hommage pour le meilleur passeur de l’histoire du PSG : « Si on fait pas un hommage à un joueur qui est resté 7 ans et qui bat le record de passes décisives et qui a marqué malgré tout l’histoire du PSG parce qu’il y a jamais eu un écart de comportement, il a toujours été irréprochable. S’il n’y a pas d’hommage pour lui, je me demande pour qui il y en aura« , a déclaré l’ancien joueur de l’US Orléans, avant de poursuivre : « Je me souviens qu’il y avait eu un petit truc pour Zlatan Ibrahimovic. Jusqu’à preuve du contraire je suis pas sur qu’il ait battu tous les records du monde non plus, et du PSG. Donc je trouve que par rapport à l’image qu’il (Di Maria ; NDLR) a diffusé du PSG pendant ces 7 années, c’est ultra dommage. Pour moi il l’aurait mérité, parce que ça reste mine de rien un joueur exceptionnel du PSG« .