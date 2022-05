Si d’un côté le PSG attend une réponse de Kylian Mbappé (qui ne devrait pas tarder), le club de la capitale en attend une autre de l’UEFA. Le 9 mars dernier, à l’issue de la désillusion européenne en Ligue des Champions face au Real Madrid et l’élimination en huitième de finale (1-3) face au Real Madrid, le board parisien et plus précisément Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo auraient eu un comportement inapproprié dans les couloirs du Santiago Bernabeu envers le corps arbitral du match. Au lendemain des évènements, le 10 mars dernier, l’UEFA a ouvert un « cas disciplinaire » sur les deux dirigeants du PSG. Depuis, l’instance européenne du football n’a toujours pas rendu son verdict sur le cas, ni à la commission disciplinaire du 30 mars dernier, ni à celle du 20 avril, et selon les informations de L’Equipe, la sentence ne tombera toujours pas lors de la prochaine commission du vendredi 20 mai. Dans l’entourage du club, on assure « ne pas connaître la date » à laquelle les cas du président et directeur sportif du PSG seront étudiés, selon la même source

Leonardo risque plus gros qu’Al-Khelaïfi

Nasser Al-Khelaïfi étant président du PSG et de l’Association des clubs européens, beaucoup de spéculations existent autour d’un potentiel laxisme qui pourrait exister à son encontre dans ce dossier. Des spéculations auxquelles le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin a répondu dans les colonnes de L’Equipe le 11 mai dernier : « Les théories conspirationnistes, c’est fantastique. En Europe et un peu partout dans le monde, on pense toujours que tout est décidé dans une alcôve. C’est une blague. La commission de discipline a ouvert un cas et personne, ni vous ni moi, ne sait ce qu’elle va faire. Pourquoi devrais-je les appeler ? Je ne le fais jamais. Ni pour le fair-play financier. Je n’ai pas le temps pour cela. Et pour juger Nasser, il n’y avait pas d’urgence. Le PSG était éliminé« .

Selon des informations rapportées par le quotidien français, le club se montre confiant quant à l’issue de cette affaire pour Nasser Al-Khelaïfi, moins pour Leonardo : « Nasser n’a rien fait d’agressif. Il était juste là. Il n’a rien fait« , confie-t-on dans l’entourage du club.