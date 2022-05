La fin de la saison approche à grand pas pour le PSG. Cette semaine, le club de la capitale va disputer sa dernière rencontre de Ligue 1 au Parc des Princes et affrontera le FC Metz. Les Rouge & Bleu auront à coeur de finir invaincu à domicile et remporter un dernier match devant son public avant de soulever le trophée Hexagoal pour la dixième fois de son histoire. La réaction des ultras parisiens sera aussi un des sujets clés de la soirée. Ces derniers montrent leur mécontentement sur les questions sportives depuis de nombreuses semaines. Parmi les sujets qui fâchent, le maillot et ses couleurs « non respectées » selon ces derniers. Problème, celui de la saison 2022/2023 n’est pas du goût de tous les fans sur les réseaux sociaux…

Toujours en attente du sponsor maillot

Le site spécialisé – Footy Headlines – a dévoilé les images de la prochaine tunique domicile du PSG avec un maillot bleu et une bande centrale blanche, entourée de bandes rouges plus fines, une sorte de bande « Hechter inversée. » Habituellement, le club de la capitale inaugure ce nouveau haut lors de la dernière journée de championnat… Mais pas cette année. En effet selon nos informations, le Paris Saint-Germain jouera ce dernier match face aux Messins avec le maillot Jordan Bleu de cet exercice 2021/2022. Les raisons de ce choix ? Le contrat avec le sponsor ALL arrive à son terme dans les prochaines semaines et ne sera pas renouvelé, il est donc impossible que cette marque soit présente sur la tunique de la prochaine saison. De plus le futur sponsor maillot n’est toujours pas connu même si selon toutes vraisemblances, celui-ci devrait être la compagnie aérienne Qatar Airways, pour un tarif qui serait similaire à ce que verse actuellement le groupe hôtelier. L’officialisation de ce nouveau partenariat devrait arriver dans les semaines qui arrivent.