L’arbitre du match entre le PSG et Metz connu

Samedi soir (21 heures, Prime Video), le PSG affronte Metz – au Parc des Princes – pour son dernier match de la saison. Une rencontre sans enjeu pour les Parisiens, mais qui est important pour les Messins, qui doivent encore assurer leur place de barragiste. Un match qui pourrait aussi être le dernier de plusieurs joueurs des Rouge & Bleu. Ce mardi, la Ligue 1 a dévoilé le nom de l’arbitre de ce PSG / Metz.

Un match qui peut permettre à Mbappé de s’offrir les titres de meilleur buteur et passeur du championnat

Le match sera arbitré par Antony Gautier. L’homme en noir sera assisté par Steven Torregrossa et Julien Aube. Alexandre Perreau Niel officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Bruno Coué et Christian Guillard. Monsieur Gautier a déjà arbitré le PSG cette saison, à une reprise. Lors de la 8e journée et la victoire 2-0 au Parc des Princes contre Montpellier. Il était aussi au sifflet d’un match du FC Metz lors de la défaite contre Strasbourg (0-2) lors de la 20e journée. En 17 matches de Ligue 1, Antony Gautier a distribué 47 cartons jaunes pour un carton rouge.